NBA, Eric Gordon: “La squadra cresce partita dopo partita”

C’era da reagire e rialzare la testa dopo due sconfitte contro Milwaukee e Memphis e così è stato. Houston torna a sorridere dopo la bella vittoria ottenuta ad Atlanta contro gli Hawks.

Protagonista assoluto della serata Eric Gordon che, con i suoi 32 punti, trascina i texani alla vittoria. Eppure il match, ad onor del vero, ha visto i Rockets rincorrere gli Hawks praticamente per gran parte della partita, fino a dominare nell’ultimo quarto Atlanta. Una prova di maturità che dimostra la crescita della squadra, come rivela Eric Gordon nel post partita:

“La partita non è iniziata nel migliore dei modi, ma non ci siamo arresi: abbiamo faticato, ma alla fine abbiamo mostrato carattere e siamo riusciti a far nostra la partita. Tutti non si sono tirati indietro, abbiamo lottato fino alla fine: questo dimostra la crescita della squadra che, partita dopo partita, migliora sotto tutti i punti di vista”

I Rockets torneranno in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Cavs.

