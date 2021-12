NBA: falso positivo, King James torna disponibile

03-12-2021 09:45

“In virtù dei due tamponi molecolari negativi effettuati a distanza di 24 ore, LeBron James è uscito dal protocollo sanitario previsto dalla NBA, sottoposto a quella situazione dallo scorso 30 novembre, quando un test aveva dato esito positivo. Tutti i controlli addizionali che sono stati effettuati da quel momento però hanno confermato che non si trattava di un caso positivo”, il comunicato ufficiale NBA che “libera” LeBron James.

King James, quindi, sarà in campo nella notte nel derby tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Una buona notizia per i gialloviola che, con LeBron James in campo, hanno una marcia diversa.

OMNISPORT