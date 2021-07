NBA, Gallinari non perde le speranze: "Ma dobbiamo giocare meglio"

Nulla da fare per Atlanta che si è arresa nella notte ai Bucks: non sono serviti nemmeno i 19 punti di Gallinari o i 28 di Bogdan Bogdanovic a evitare il k.p ai ragazzi di Nate McMillan.

Ora, bisognerà per forza fare meglio e vincere in vista di Gara 6, match decisivo per la serie.

“Oggi non abbiamo fatto bene in area, mentre loro hanno segnato di più – ha spiegato nel post partita Gallinari – Non siamo riusciti a contrastarli e, alla fine, hanno fatto ciò che volevano: hanno segnato davvero tanto, sono stati più aggressivi e intensi. Se vogliamo vincere la prossima, dobbiamo giocare meglio di stasera: sappiamo come vincere una partita ma, per farlo, non dobbiamo avere alti e bassi. Dobbiamo portarci a casa la vittoria nella prossima partita e lo faremo”.

OMNISPORT | 02-07-2021 10:36