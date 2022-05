NBA: gara 7 sorride a Boston che si regala le Finals

30-05-2022 08:04

Saranno i Celtics a sfidare i Warriors per il titolo NBA. Boston, al termine di una gara ricca di emozioni, riesce ad imporsi sul campo di Miami (100-96 il finale) e a conquistare il pass per le Finals NBA.

Grande prova di Tatum, autore di 26 punti. Decisivo anche Brown (24) e pure l’eccellente Smart (24). Dall’altra parte non basta il solito Butler che, dopo i 47 punti in gara 6, ne mette altri 35 che, purtroppo per gli Heat, questa volta non bastano. Per Boston si tratta della 22a apparizione alle Finals NBA.

I risultati della notte:

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS, GARA-7 96-100 (SERIE 4-3)