NBA, Gianmarco Tamberi sarà all'All Star Game

09-02-2022 19:03

Un vero e proprio sogno che si avvera per Gianmarco Tamberi, Campione Olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020. Halfshave, come viene soprannominato per il modo in cui tiene rasata la barba per metà, è stato selezionato per partecipare all’All Star Game, in Ohio, nel weekend dal 18 al 20 febbraio. Nello specifico, Gimbo prenderà parte al Celebrity Game, un match che si giocherà venerdì 18 febbraio (all’una di notte in Italia) e che raggruppa personaggi della musica e dello spettacolo, giocatrici della WNBA, ex giocatori NBA e atleti di altri sport.

“Semplicemente la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita!!!”, scrive Tamberi su Instagram, mostrando tutta la sua gioia sui social network. Da sempre grandissima appassionato di basket, Tamberi si cimenta spesso in questo sport quando non è in pedana.

Tantissime poi sono state le risposte e i commenti al post anche da grandi personaggi, come dal campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs al giocatore dell’Olimpia Milano Riccardo Moraschini, da Gianluca Gazzoli, speaker di Radio Deejay e conduttore di Basket Zone, a Frank Chamizo, il lottatore azzurro di origini cubane.

Gimbo farà parte delT eam Nique, allenato da Dominique Wilkins. Assieme al campione di salto in alto ci saranno l’ex giocatore dei Cavs Booby Gibson, Myles Garrett, difensore e stella dei Cleveland Browns dell’NFL, e Justin Bibb, sindaco di Cleveland. La squadra che affronterà, il Team Walton allenato da Bill Walton, potrà contare invece su Anderson Varejao, anche lui ex dei Cavs, il rapper Quavo e Dearica Hamby, giocatrice delle Las Vegas Aces in WNBA.

