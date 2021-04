Nba, Giannis ironizza sul corpo di LeBron James

Il 2 volte Mvp Giannis Antetokounmpo non ha dubbi su chi sia il più forte in Nba: “È interessante per me come LeBron James sia ancora in una delle migliori forme della sua carriera, il miglior giocatore del mondo ed essere ancora al suo diciottesimo anno di attività. Questo è davvero interessante. Vorrei proprio sapere come fa. È sempre stato costante per diciotto anni. È sempre lì. Si fa sempre vedere. È incredibile. Penso che dovremmo riservargli più credito. Farlo per 18 anni, ragazzi, è davvero difficile. Spero di poterlo fare anche io per 18 o 20 anni. Questo è l’obiettivo”.

Infine, il leader dei Bucks ha ironizzato sui soldi che James spende per mantenersi in forma: “Dovrei spendere 1,5 milioni di dollari per il mio corpo? Non so se posso farlo. Sono troppo tirchio per questo. No, sto scherzando. Per me è pazzesco”.

OMNISPORT | 25-04-2021 14:13