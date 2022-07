NBA: Gobert ai Minnesota Timberwolves

06-07-2022 22:25

Il 30enne centro francese Rudy Gobert passa dagli Utah Kazz, dove ha giocato per nove stagioni, ai Minnesota Timberwolves in cambio di ben cinque giocatori: Malik Beasley, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro e Walker Kessler, quest’ultimo ventiduesima scelta dell’ultimo draft. Gobert, re volte convocato per l’All Star Game, tre volte miglior difensore dell’anno e miglior stoppatore nel 2017 con una media a partita di 2,6, andrà a formare con Karl-Anthony Towns una delle coppie di lunghi più forti dell’NBA.