NBA, Golden State Warriors: Steph Curry difende James Wiseman

Il fenomenno dei Golden State Warriors Stephen Curry parla in difesa del suo compagno di squadra James Wiseman, che in queste ultime partite sta trovando spesso la panchina dopo un avvio di stagione di tutto rispetto.

Queste le sue parole:

“Per lui sono tutte opportunità per imparare. Lui è un perfezionista, vuole contribuire il più possibile ed è bello vedere che si aspetta sempre molto da se stesso. Ma non deve scoraggiarsi troppoo se ha prestazioni negative, deve mantenere la calma e questo aiuterà lui e anche noi come squadra nel corso della stagione. Gli alti e bassi succedono, era successo anche a me e credo ve lo ricordiate quando venivo messo in panchina per Acie Law (uno che poi ha vinto due volte l’Eurolega con Olympiacos). Questi momenti capitano, bisogna affrontarli e prenderli come lezioni dalle quali si può imparare”.

OMNISPORT | 19-01-2021 22:55