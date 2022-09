NBA, Gregg Popovich: “Nessuno di noi deve scommettere sugli Spurs campioni”

27-09-2022 12:47

Gregg Popovich si appresta ad iniziare la stagione numero 27 sulla panchina dei San Antonio Spurs. L’obiettivo numero uno di questa stagione è quello di plasmare una squadra giovane, nuova ma il coach, visto la sua decennale esperienza lo sa bene e non si spaventa.

“Probabilmente non dovrei dirlo, ma non mi importa: nessuno qui dovrebbe andare a Las Vegas con l’idea di scommettere su di noi come campioni NBA. E so che qualcuno penserà che sono uno sfigato e ci sarà qualcuno che penserà che c’è una possibilità. Vi rispondo subito che questo per questa stagione non accadrà, non sarebbe comunque abbastanza. Il punto non è vincere o meno, non mi interessa minimamente: il mio obiettivo è plasmare questo gruppo e assicurare a ogni giocatore che ne fa parte l’opportunità migliore per avere una carriera NBA lunga e di successo”.

Nel frattempo la squadra prosegue la sua preparazione. Sabato notte San Antonio sarà impegnata sul parquet di Houston per la gara di pre season contro i Rockets.