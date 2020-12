NBA: Harden torna in campo ma non parla

Debutto stagionale per Harden nella gara di preseason NBA tra Rockets e Spurs, vinta dai primi per 112-98. Il Barba ha giocato 21′ complessivi, segnando 10 punti (2/6 nel tiro da tre). “E’ stato bravo”, le parole di Silas, coach di Houston.

Harden, alla fine del match, ha evitato di parlare con i media per non essere costretto a rispondere alla domanda circa il suo futuro (ha chiesto di essere scambiato). Certamente sarà multato per la sua decisione di “nascondersi” dai media.

OMNISPORT | 16-12-2020 07:22