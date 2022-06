Nba, Holmgren: "Non cerco di essere nessun altro"

20-06-2022 22:50

Chet Holmgren, candidato a una delle prime due scelte assolute del prossimo Draft Nba, ha parlato chiaro: “Simile a Durant? Non cerco di essere nessun altro. Solo me stesso. Però sì che lo osservo KD…”.

“Orlando? Sì che parlo con Jalen Suggs (guardia uscita da Gonzaga selezionata dai Magic con la quinta scelta del Draft 2021 ndr), mi ha dato un sacco di consigli sul mondo Nba, oltre che sulla squadra… Orlando o KC? Non dipende da me, ovunque vada andrà bene, mi allaccerò le scarpe per andare a lavorare…”, ha conlcuso Holmgren.