NBA, I Brooklyn Nets ritrovano Kevin Durant

L’NBA e Brooklyn Nets ritrovano dopo una lunga assenza Kevin Durant.

Il giocatore è tornato in campo dopo 552 giorni d’assenza. Durant ha fatto il suo “debutto” nella prima partita di preseason NBA dei Brooklyn Nets.

In campo per 23 minuti ha siglato 15 punti a 5/12, 3 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate. A fine match si è detto contento per il rientro ma non ancora soddisfatto.

“Ho pensato più volte a come sarebbe stata la prossima fase della mia carriera per 9, 10 mesi. Quindi c’era anche un po’ di impazienza. Soprattutto con il COVID, è stato molto frustrante perché non riuscivo a vedere la fine”.

OMNISPORT | 14-12-2020 11:14