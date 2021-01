NBA: I Pelicans mettono Redick e Ball sul mercato

Breaking New: i New Orleans Pelicans sono disponibili a cedere Lonzo Ball e JJ Redick. L’inizio della stagione non si può dire certo che sia esaltante: i Pelicans sono infatti penultimi ad Ovest con un record di 5-10, non molto per una squadra che veniva considerata in rampa di lancio grazie al talento del duo Zion Williamson-Brandon Ingram.

Ecco che allora la franchigia avrebbe ricevuto diverse telefonate riguardanti Lonzo Ball e JJ Redick e starebbe ascoltando le offerte, disponibile a cedere entrambi. Ball sarà restricted free agent in estate dopo non aver trovato un accordo per il rinnovo nei mesi scorsi mentre invece Redick, 36 anni, diventerà free agent senza restrizioni e potrebbe fare molto comodo a qualche contender.

Chi potrebbe trarre beneficio da questa duplice cessione sono sicuramente due giovani come Nickeil Alexander-Walker e Kira Lewis.

OMNISPORT | 27-01-2021 10:45