NBA, il duo Leonard-George ferma Boston

Tra le tante gare di regular season disputate nella notte, spicca il big match tra LA Clippers e Boston. Grazie a 42 punti del duo Leonard-George, i losangelini si sono imposti sui Celtics all'overtime (107-104 il finale). Sorride anche Dallas che, con una tripla doppia di un super Doncic, ha piegato Golden State (142-94).

Nonostante i 10 punti di Belinelli, San Antonio ha perso la sfida con Washington (138-132). Colpaccio di Denver che riesce nell'impresa di fermare Houston (105-95, "solo" 27 punti per Harden). Bel successo per Milwaukee che spazza via Atlanta (135-127).

SPORTAL.IT | 21-11-2019 07:24