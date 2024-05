Napoli, dall'Uefa arriva una speranza per poter ancora andare in Europa

I partenopei potrebbero ancora approdare in Europa nonostante una stagione altamente fallimentare. La possibilità è legata a una serie di incroci

Il Napoli non può certamente dirsi soddisfatto della propria stagione. Ben che vada gli azzurri chiuderebbero al massimo in ottava posizione, risultato comunque ottimistico vista la situazione dopo i risultati di ieri e venerdì. Tuttavia dall’UEFA arriva una piccola speranza affinché il club partenopeo possa giocare in Europa anche nel prossimo anno. Oltre alla possibilità, in questo momento assai remota, di scavalcare la Fiorentina per gli ormai ex campioni d’Italia ci sarebbe anche la chance di andare in Conference League qualora i gigliati vincessero la competizione.

Tutto dipende dalla Fiorentina

Se la Fiorentina battesse l’Olympiakos, nella finalissima del primo giugno, aprirebbe al calcio italiane un ulteriore slot europeo. In questo caso, infatti, anche chi dovesse arrivare nono non uscirebbe dal torneo con il cosiddetto cerino in mano. La precisazione è arrivata dall’Uefa per fare chiarezza su un caso intricato. In questo momento a godere sarebbe il Torino, in virtù del successo di ieri sera contro il Milan che ha permesso ai granata di superare il Napoli in classifica. Ma alla fine del campionato mancano ancora 90 minuti (180 per i viola) nei quali qualcosa può ancora accadere.

Il peso del calendario nell’ultima giornata

Il Napoli dovrebbe naturalmente battere il Lecce all’ultima di campionato. Una missione tutt’altro che proibitiva per gli uomini di Francesco Calzona contro i giallorossi ormai già salvi. Parallelamente il Torino non dovrebbe fare altrettanto in casa dell’Atalanta, con gli orobici che però sono già certi della qualificazione in Champions League e che inoltre saranno reduci dalle fatiche della finale di Europa League. Dopodiché c’è la situazione legata alla Fiorentina che di partite da giocare ne ha due, entrambe in trasferta: prima contro il Cagliari e poi proprio contro la Dea ben oltre la naturale scadenza del campionato, il 2 giugno.

La Conference e un futuro da scrivere

A prescindere da come finirà è chiaro che la Conference League non sia una competizione che scaldi particolarmente i cuori azzurri. Fermo restando che lo scudetto sarebbe stato un traguardo difficile da ripetere, la stagione ha preso una piega decisamente inaspettata in negativo. Aurelio De Laurentiis sta da tempo lavorando al futuro del Napoli e nelle prossime settimane scioglierà ogni riserva sul prossimo allenatore del team campano. Intanto un tassello è già stato inserito con la nomina da ufficializzare di Giovanni Manna come ds.