NBA, il più pagato è sempre LeBron James

L’annunale classifica di Forbes spiega che il giocatore più pagato dell’NBA è, e non sorprende LeBron James.

Il giocatore dei Lakers si aggiudica questi primato per il settimo anno consecutivo: in totale quest’anno guadagnerà 95,4 milioni di dollari, dei quali 64 milioni da sponsorizzazioni, gadget e media. È record per l’NBA ed è anche l’atleta più pagato in tutti gli sport di squadra americani di sempre.

Metà dei soldi vengono dalla Nike, con cui ha un contratto dal 2003.

OMNISPORT | 31-01-2021 10:13