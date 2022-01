21-01-2022 09:10

Sempre al centro dell’attenzione per la sua scelta di non vaccinarsi (può giocare solo in trasferta), Irving si è reso protagonista di un alterco con un tifoso dei Cavs.

“Vi abbiamo portato il titolo NBA e voi continuate ad essere irrispettosi”, le parole (con qualche bip) usate da Irving nei confronti di un fan dei Cavs nella sfida giocata dai suoi Nets a Cleveland. L’NBA è intervenuta prontamente: 25 mila dollari di multa per Irving.

