21-12-2022 08:21

L’Ovest ha una nuova co-capolista. Grazie a un Nikola Jokic d’annata i Nuggets si aggiudicano lo scontro diretto contro i Grizzlies agganciandoli in vetta: il duello tra il serbo e Ja Morant è spettacolare e senza esclusione di colpi, il due volte MVP fa tripla doppia, con 13 punti, 13 rimbalzi e 13 assist, il centro di Memphis risponde con 35 punti e 10 assist, ma non basta.

Tra le altre partite spicca il tracollo dei Warriors a New York: Knicks in volo grazie all’ottava vittoria consecutiva, un +38 che fa sensazione e scandito dai 22 punti di Immanuel Quickley e dai 21 di Jalen Brunson. Per Golden State, priva di Steph Curry, ci sono solo i 26 di Jordan Poole.

Washington si sblocca nella partita meno attesa, andando a sbancare il parquet dei Suns: decide Kyle Kuzma, autore di 29 punti, sei rimbalzi e sei assist. Colpi esterni dei Bulls a Miami con un super Nikola Vucevic (29 punti e 12 rimbalzi, 24 per DeMar DeRozan) e dei Jazz a Detroit grazie al career high eguagliato (38 punti) di Lauri Markkanen, mentre Fontecchio non va a referto nei cinque minuti giocati.

I risultati della notte:

Detroit Pistons-Utah Jazz 111-126

New York Knicks-Golden State Warriors 132-94

Miami Heat-Chicago Bulls 103-113

Phoenis Suns-Washington Wizards 110-113

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 105-91