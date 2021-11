NBA, Klay Thompson impaziente di tornare

30-11-2021 12:49

Sta per rientrare anche Klay Thompson. Il campione NBA prima di tornare in campo con i Warriors si è aggregato ai Santa Cruz Warriors per ritrovare condizione fisica e giuste sensazioni.

Il numero 11 è infatti reduce da un problema al tendine d’Achielle prima e dalla rottura del crociato nel 2019. Come riporta NBA Religion, al termine del primo allenamento completo si è detto contento.

“Odio usare la frase ‘non vedo l’ora’ perché amo essere presente nella mia vita. Ma non vedo l’ora [di tornare]. È davvero bello essere un Warrior”.

