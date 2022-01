NBA, Klay Thompson su Kuminga: "Un giorno questa squadra sarà sua"

19-01-2022 13:32

Momento davvero magico per Jonathan Kuminga. Il rookie scelto con la numero 7 all’ultimo Draft sta convincendo tutti partita dopo partita, tanto che coach Steve Kerr ha deciso di sostituire l’infortunato Draymond Green mettendo in quintetto proprio Kuminga.

“Con Draymond fuori, ci è sembrato un buon momento per far giocare JK con Steph, Klay e Looney” ha detto l’allenatore di Golden State. “È un’ala naturale con grandi dimensioni che può giocare anche da 5 nei quintetti piccoli. Difensivamente può marcare qualsiasi tipologia di giocatore. Vogliamo dare un’occhiata a come si comporta insieme ai titolari… Se lo è meritato”.

Il match di Kuminga contro Detroit è iniziato dovendo marcare Cade Cunningham, ma poi durante la partita, il giovane talento ha dimostrato di saperci fare segnando un paio di triple, viatico cruciale per la sua evoluzione. In generale ha chiuso con 12 punti e il suo massimo in carriera da 10 rimbalzi in poco meno di 25 minuti, dopo averne messi 19 nella trasferta precedente a Minneapolis.

Jonathan Kuminga sembra già essere entrato nelle grazie di Klay Thompson: queste le sue parole che sintetizzano il pensiero di molti all’interno della squadra. “Quanti 19enni ci sono che possono giocare sopra il ferro come lui? E quanti possono andare in campo e produrre una doppia doppia del genere? Sono super eccitato per il suo futuro: un giorno questa squadra sarà sua, o sarà comunque una parte fondamentale di questa franchigia. Per me diventerà uno dei migliori giocatori di questa lega. Alcuni dicevano che era grezzo, ma ha un sacco di skills. Sa tirare da tre, può schiacciare in testa a chiunque. È un atleta incredibile”

