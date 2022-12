14-12-2022 08:34

Solo cinque partite nella notte NBA, impreziosita però da due classici. I Celtics passano col brivido sul parquet dei Lakers al termine di una partita pazza: la squadra di Udoka accumula 20 punti di vantaggio a metà terzo quarto, ma poi spreca tutto, è sotto di 13 a quattro minuti dalla fine, ma risale e la spunta al supplementare, trascinata dai 40 punti di Jayson Tatum, che mette a referto 44 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, trisponde ai 70 del duo LeBron James (33 punti, ma anche la tripla della vittoria sbagliata all’overtime)-Anthony Davis (37 con 12 rimbalzi e i liberi sbagliati a 28” dalla fine).

Meno sofferto il successo dei Bucks su Golden State: i campioni in carica, che hanno solo 20 punti da Curry e incassano il 12° ko in 14 trasferte, sono piegati dallo show di Antetokounmpo, che realizza 30 punti in meno di 30 minuti e chiude in doppia doppia) 30 punti, 12 rimbalzi e 5 assist). Fanno meglio i Sixers, che infilano il terzo successo consecutivo asfaltando i Kings già nel primo tempo, nel quale Embiid e compagni segnano 80 punti.

Quinto ko di fila per i Suns, sconfitti a Houston, mentre si ferma a sette la serie dei Pelicans, superati dai Jazz nonostante i 26 punti in 26 minuti di Zion Williamson

I risultati della notte:

Philadelphia Sixers-Sacramento Kings 123-103

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors 128-111

Houston Rockets-Phoenix Suns 111-97

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 121-100

Los Angeles Lakers-Boston Celtics 118-122