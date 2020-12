NBA, LeBron James e il Natale "mancato"

L’inizio della nuova stagione NBA è alle porte. Nonostante la pandemia abbia cambiato tutto anche quest’anno i giocatori della Lega saranno impegnati a Natale.

Cosa che ha sorpreso e di certo non reso proprio felice LeBron James. Il giocatore dei Lakers sarà impegnato con i suoi in casa contro i Dallas Mavericks proprio il giorno del 25 dicembre.

“Lo ammetto, la mia prima reazione è stata negativa. – ha dichiarato – Non me l’aspettavo, ero rimasto che saremmo partiti a metà gennaio e che dovevamo passare il Natale in famiglia, cominciando il training camp subito dopo le feste. Tanto che avevo già prenotato le vacanze con mia moglie e i miei figli, una cosa che non facciamo mai visto che di solito a Natale giochiamo”.

OMNISPORT | 08-12-2020 10:10