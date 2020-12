NBA, LeBron James parla dopo la sconfitta coi Clippers

Non inizia nel migliore dei modi la stagione per i campioni NBA in carica dei Los Angelse Lakers. La franchigia gialloviola ha infatti perso il derby contro i Clippers per 109-116.

Buona comunque la prova di LeBron James, che ha messo a segno ben 22 punti, con il suo compagno Anthony Davis a supportarlo con 18. La stagione si prospetta molto particolare, in quanto solo 72 giorni fa si giocavano le Finals. Una Off-Season veramente corta quindi, che influirà sicuramente sulle prestazioni in campo e sulle rotazioni nelle varie partite. Queste le parole di LeBron James:

“Sono felice oggi, dobbiamo concentrarci sulla stagione in arrivo, ma è qualcosa che ho sentito come molto strano. Non mi sembrava naturale giocare una partita di pallacanestro oggi. Ovviamente mi prenderò cura al meglio del mio corpo. Berrò del vino che andrà direttamente alla caviglia”.

A margine della partita ha parlato anche Coach Frank Vogel, che ha aperto ad ampie rotazioni che si vedranno in questa lunghissima stagione:

“Non è la situazione ideale, ma sento che è necessario gestire al meglio questi ragazzi. Giocare l’intera stagione, limitando al meglio le possibilità di infortuni, è la priorità assoluta, e al contempo c’è bisogno di valutare quanto le nuove aggiunte siano dei buoni pezzi all’interno del nostro puzzle. Non abbiamo avuto il tempo solito per provare tutti, e ho bisogno che i cinque ragazzi che schiero sul campo, giochino decisamente meglio rispetto a stasera”.

OMNISPORT | 23-12-2020 19:55