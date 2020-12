Nba, Leonard avvisa i Lakers: "Siamo diversi e pronti per il passo in avanti"

La prima giornata di Nba ha visto fronteggiarsi le due squadre di Los Angeles, le principali favorite per la finale a ovest. Derby vinto dai Clippers, grazie alle prestazioni di Leonard e George.

Dopo il successo contro Lebron James e compagni, il due volte MVP ha espresso chiaramente la volontà da parte della squadra di riscattare la passata stagione: “Eravamo concentrati su di noi e sul nostro gioco. I Lakers hanno meritato l’anello, hanno avuto un anno importante, ma il nostro obiettivo era migliorare noi stessi e il nostro gioco. Loro sono stati la squadra più forte dello scorso anno, quindi ancora congratulazioni, ma per noi è tempo di fare un passo in avanti. Non siamo gli stessi dell’anno scorso. Siamo una squadra diversa, sono felice che abbiamo tutti giocato nella maniera giusta. Abbiamo mantenuto l’offensiva, e questo ci rende orgogliosi. Ognuno si fidava dei propri compagni, e questa è la cosa migliore di tutte”.

OMNISPORT | 23-12-2020 15:13