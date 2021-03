NBA: Lillard ne mette 50, Portland ringrazia

Super prestazione di Lillard nella vittoria, al foto finish, di Portland ai danni di New Orleans. L’All-Star dei Blazers mette a segno 50 punti (con soli 20 tiri) trascinando i suoi compagni alla vittoria (125-124).

Dall’altra parte, non bastano i 28 punti di Williamson. Solo panchina per l’azzurro Melli. Un altro azzurro fa la differenza in campo: Gallinari segna 29 punti e Atlanta piega Houston (119-107). Vincono anche i LA Lakers (137-121, tripla doppia di James).

OMNISPORT | 17-03-2021 08:57