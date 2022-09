NBA, l'ingresso di Manu Ginobili nella Naismith Basketball Hall of Fame

10-09-2022 13:05

Manu Ginobili entra oggi (questa notte a partire dall’una italiana) nella Naismith Basketball Hall of Fame. Il due volte All-Star e quattro volte campione NBA, ha parlato di questo importante traguardo.

«Ci sarà forse una probabilità su decine di milioni….Le probabilità sono molto, molto basse, ed è successo a me. Non so come mai, ma è capitato a me. Mi è capitato di essere una parte importante di due squadre iconiche di questi due decenni sia della FIBA che della NBA. Sono stato incredibilmente fortunato a farne parte».

Oltre lui, tra gli invitati anche Tim Hardaway, il coach NCAA Bob Huggins, il sesto allenatore più vincente della NBA di tutti i tempi George Karl, la giocatrice Swin Cash e l’arbitro Hugh Evans.

A parlare di Ginobili, presente a Springfield per l’occasione, anche il coach Ettore Messina che ad NBA.com ha ricordato gli anni di Ginobili alla Virtus Bologna.

“Da un momento all’altro Manu diventò la nostra guardia titolare. Al debutto in Euroleague non segnò nemmeno un canestro dal campo, solo sei tiri liberi. Zero punti su azione. Perdemmo ad Atene sulla sirena. Ricordo che uscii dal campo e dissi ai miei assistenti: ‘Ascoltate, se questo è il nostro go-to-guy, questa sarà una lunga stagione’”.

E poi: “Successe esattamente il contrario….Eccezionale. Continuò a crescere e migliorare, fino ad esser eletto MVP alla fine della stagione in EuroLeague. Quindi passò dal segnare zero punti dal campo nella partita d’esordio all’essere l’MVP in otto mesi. Davvero notevole. Vedevamo Manu giocare con il suo entusiasmo, il suo sorriso, la sua aggressività, cadere a terra e per poi saltare in piedi e correre di nuovo…..La sua energia finì per contagiare tutti”.

Ginobili venne scelto nel Draft NBA nel 1999 dagli Spurs.