NBA, Luka Doncic e Jason Kidd in coro: “La panchina ha vinto la partita”

29-10-2021 12:05

Il derby texano in NBA questa notte ha visto trionfare i Dallas Mavericks sui San Antonio Spurs.

Non è stata una vittoria schiacciante: il match infatti è stato un continuo sali e scendi per i Mavs, che finiti sotto di 20 punti si sono aggrappati alla loro panchina per vincere. Protagonisti della serata Jalen Brunson e Maxi Kleber, autori rispettivamente di 19 e 12 punti out off the bench, oltre al solito Luka Doncic, miglior realizzatore della gara, che ha poi commentato: “Ci hanno fatto vincere la partita. Sono stati fantastici, guidati da JB [Brunson] e Maxi [Kleber]. Ma è merito dell’intera panchina, bisogna dare credito a tutti quanti. Ci hanno rimesso in corsa nella partita e oggi sono stati fantastici. Abbiamo iniziato male la gara. Abbiamo giocato senza alcuna energia. Tutti quanti erano approssimativi, io per primo. Non dobbiamo permettere che questo accada di nuovo. É stato un inizio terribile.”

Anche coach Jason Kidd ha elogiato l’operato di Brunson e Kleber, commentando nel dopo partita il brutto inizio:

“Non pensavo che avremmo avuto un inizio così lento, ma sono cose che succedono in questa lega. Questa è una vittoria di squadra, ma la panchina è scesa in campo e ci ha dato quell’energia di cui avevamo bisogno. Da quel punto in poi abbiamo iniziato a essere dentro la partita. Penso che si muovessero un po’ più velocemente dei titolari. Brunson e Maxi sono stati grandi, come tutta la panchina, anche Frank [Ntilikina] è stato fantastico. Eravamo senza un uomo, toccava al prossimo giocare, e Frank ha risposto alla chiamata. La panchina ci ha fatto entrare in partita, poi nel secondo tempo tutti hanno iniziato a giocare.”

OMNISPORT