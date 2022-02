NBA, Luka Doncic: “Sconfitta colpa mia”

03-02-2022 12:18

Non è stata una grande serata per i Dallas Mavericks che sono stati sconfitti all’overtime dagli Oklahoma City Thunder.

Nonostante i 40 punti e i 10 assist messi a referto da Luka Doncic, lo sloveno è piuttosto duro con sè stesso volendo sottolineare come il mancato successo contro OKC sia colpa sua, a causa di alcune cattive decisioni nel finale.

Ecco le sue parole nel dopo gara: “Non lo so. Non so come spiegarlo, ma dobbiamo essere molto meglio di così. Questa partita è colpa mia. Due mie decisioni stupide negli ultimi due possessi. Non dovrebbe succedere. Per distacco è stata la mia peggior partita difensiva in questa stagione, sicuro, ed è solo colpa mia.”

La chiave di lettura va anche cercata nel fatto che Doncic ha un’esplosività diversa in attacco rispetto a quando deve difendere. In alcuni momenti, i Mavericks hanno concesso canestri troppo facili agli avversari, come quello di Kenrich Williams, che ha segnato il canestro del pareggio sul finire dei tempi regolamentari. Un errore che difficilmente Doncic si perdonerà.

