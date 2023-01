NBA: Miami nella storia dell'NBA: 40/40 ai liberi

11-01-2023 08:03

Miami ha battuto OKC al fotofinish (112-111, decisivo un libero di Butler). Una gara che passerà alla storia per altro, ovvero per l’incredibile 40/40 ai liberi degli Heat (23/23 per Butler). Si tratta, infatti, del nuovo record NBA. Superato il precedente primato di Utah che, nel 1982, si era fermata a 39/39.

Nelle altre gare di regular season NBA della notte, da registrare la bella vittoria di Orlando ai danni di Portland (109-106). Decisivo il contributo di Banchero che chiude la sua prestazione con 19 punti. Bene anche Utah: 116-114 ai danni di Cleveland con cinque minuti in campo per Fontecchio (zero punti). Golden State ritrova Curry (24 punti) ma non può nulla contro Phoenix (125-113). Doncic mette a referto 43 punti ma i suoi Mavs si arrendono ai LA Clippers (113-101). Bene Philadelphia e Toronto, vincitrici, rispettivamente, con Detroit (147-116) e Charlotte (132-120).