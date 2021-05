NBA, Mike James si gioca il futuro ai Nets

Sono settimane importanti per il futuro di Mike James.

Secondo le ultime indiscrezioni, i Brooklyn Nets avrebbero l’intenzione di proporre un secondo contratto da 10 giorni per l’ex giocatore dell’Olimpia Milano. A sostenerlo è Marc Stein del New York Times: la formazione NBA valuterà poi in questi giorni se confermare o meno l’americano che comunque salvo colpi di scena dovrebbe chiudere la stagione nella Grande Mela.

Per il momento, nelle cinque gare in maglia Nets ha realizzato 7.4 punti con 4.2 assist di media in 17.2 minuti a partita.

OMNISPORT | 03-05-2021 15:55