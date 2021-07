NBA: Milwaukee vince gara 5 senza Antetokounmpo

Non ci sono Antetokounmpo e Young ma gara 5 tra Milwaukee e Atlanta è comunque ricca di emozioni. Alla fine, il successo se lo portano a casa i Bucks (123-112) che volano sul 3-2 nella serie.

Grande prova, in maglia Bucks, di Lopez, autore di 33 punti. Bene anche Middleton (26 punti e 13 rimbalzi), dall’altra parte non basta un Gallinari da 19 punti totali. Gara 6 è in programma ad Atlanta.

I risultati dela notte:

MILWAUKEE BUCKS – ATLANTA HAWKS 123-112 (SERIE 3-2)

OMNISPORT | 02-07-2021 07:05