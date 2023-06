NBA, Monty Williams accetta la sfida e va a Detroit

Accordo per sei stagioni alla cifra record di 78,5 milioni di dollari.

Dopo aver guidato i Phoenix Suns alle NBA Finals del 2021 e aver vinto il titolo di coach dell’anno nella stagione successiva, Monty Williams è stato licenziato dai Suns. Il suo tempo da disoccupato è terminato.

Come riportato da ESPN, Monty Williams ha accettato di firmare un contratto, per sei stagioni, con i Detroit Pistons a ben 78,5 milioni di dollari complessivi. Si tratta del contratto più alto nella storia dell’NBA per un head coach. Monty Williams, 51 anni, è chiamato a un’impresa per nulla facile. I Pistons non riescono ad avere una stagione positiva, oltre il 50% di vittorie, da sette stagioni (l’ultima volta bel 2015/16).