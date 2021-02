NBA, pasticcio Kevin Durant: gioca e poi viene bloccato

Preziosa vittoria di Toronto in casa dei Nets in una delle partite di NBA giocate nella notte. I Raptors si impongono per 117-123 grazie all’accoppiata Siakam-Lowry, entrambi oltre i 30 punti. A tenere banco è però la vicenda Durant: la stella di Brooklyn viene inizialmente bloccata perché esposta a un positivo al COVID-19, poi le viene permesso di entrare a gara iniziata e segna 8 punti nel primo tempo.

Quindi il nuovo colpo di scena: Durant viene definitivamente fermato all’intervallo per tracciamento dei contatti, facendo infuriare tutta la squadra.

Tra le altre partite, i Celtics battono i Clippers in rimonta, ok New Orleans e Minnesota. Torna a vincere Miami, serata positiva anche per Milwaukee, Orlando e Phoenix.

BROOKLYN NETS-TORONTO RAPTORS 117-123

L.A. CLIPPERS-BOSTON CELTICS 115-119

UTAH JAZZ-CHARLOTTE HORNETS 121-138

INDIANA PACERS-NEW ORLEANS PELICANS 113-114

OKLAHOMA CITY THUNDER-MINNESOTA TIMBERWOLVES 103-106

MIAMI HEAT-WASHINGTON WIZARDS 122-95

ORLANDO MAGIC-CHICAGO BULLS 123-119

CLEVELAND CAVALIERS-MILWAUKEE BUCKS 105-123

PHOENIX SUNS-DETROIT PISTONS 109-92

OMNISPORT | 06-02-2021 09:26