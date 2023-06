NBA, Phoenix taglia Chris Paul: futuro da decidere

A 38 anni CP3 andrà sul mercato dei free agent. Clippers e Lakers interessati.

08-06-2023 11:31

Ancora una volta il suo grande sogno di vincere l’anello NBA è naufragato insieme ai Suns. Secondo ESPN, il futuro di CP3 è già segnato. Non resterà a Phoenix e dovrà cercare una nuova sistemazione da free agent.

Nonostante l’età non più verdissima (38 anni), Chris Paul si sente ancora in grado di giocare ad alti livelli in NBA. Ci sarebbero due opzioni all’orizzonte: Los Angeles Lakers, possibilmente insieme a LeBron James (sono grandi amici) o Los Angeles Clippers, franchigia in cui CP3 ha già giocato nel corso della sua lunga carriera (dal 2011 al 2017). Si attendono sviluppi in breve tempo.