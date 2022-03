NBA, Popovich: "Questo record non è solo mio"

12-03-2022 14:06

Gregg Popovich, nella notte, è diventato il coach NBA più vincente grazie alla vittoria numero 1136 con i suoi Spurs.

Al termine del raggiungimento di questo importante traguardo ha però chiarito: “É un testamento che appartiene a tante persone diverse. Un qualcosa che non appartiene a un solo individuo. Il basket è uno sport di squadra. Insegni ai tuoi giocatori a giocare insieme e questo è certamente stato il caso della mia vita, con tutti i fantastici allenatori e giocatori che ho conosciuto, con lo staff che sono fortunato ad aver avuto, con il supporto di questa fantastica città. I tifosi ci hanno sempre supportato in ogni situazione. Tutti noi condividiamo questo primato. Non è mio. É nostro, qui in città”.

OMNISPORT