NBA, rivoluzione Boston: ai Celtics arriva Holiday. Miami e Philadelphia le grandi sconfitte

La trade dei Bucks per Damian Lillard produce un effetto a catena con i Celtics che decidono di andare su Holiday mettendo sul piatto Robert Williams, Malcom Brogdon e due prime scelte al draft

01-10-2023 21:10

Mancano solo poche settimane all’inizio della stagione NBA ma negli Stati Uniti comincia già a salire la voglia di vedere le nuove franchigie al via nella stagione 2023/2024. La trade dei Milwaukee Bucks per Damian Lillard ha prodotto l’atteso effetto a catena con i Boston Celtics che prendono Jrue Holiday e rilanciano le ambizioni da titolo.

Holiday a Boston: la trade con Portland

Miami e Philadelphia in lizza ma alla fine a spuntarla sono i Boston Celtics. La storica franchigia continua un’estate in cui ha cambiato completamente volto. Per arrivare a Jrue Holiday la spesa non è stata bassissima. Boston infatti ha messo sul piatto Robert Williams, Malcom Brogdon, la prima scelta del 2024 (quella avuta da Golden State e protetta Top 4), più la prima scelta del 2029 senza protezioni.

Con Holiday, i Celtics mettono le mani su quello che sembrano il complemento perfetto per la coppia di stelle dei Jays: Tatum e Brown avranno a disposizione un altro gran difensore sugli esterni, ma soprattutto un giocatore che migliora l’aspetto più deficitario degli ultimi anni quello del playmaking.

Dopo l’addio di Smart e l’arrivo di Porzingis, i verdi ora sono una delle grandi favorite per la lotta all’anello. La rinuncia più pesante è quella a Robert Williams III. “Timelord” è uno dei migliori “rim protector” della lega, difensore a cinque stelle ma troppo propenso agli infortuni. Via anche Brogdon, l’anno scorso miglior sesto uomo dell’anno, ma con troppi punti interrogativi sotto il profilo fisico. A margine della trade, Boston prova a rinforzarsi nel reparto lungo con l’arrivo di Wanyen Gabriel da free agent.

Portland: la strategia vincente dei Blazers

All’inizio dell’estate con la richiesta di trade di Lillard, l’idea più diffusa era quella che i Portland Blazers si sarebbero dovuti inchinare allo star power e lasciar partire il loro giocatore più rappresentativo verso la metà a lui più gradita. Invece Joe Cronin ha tenuto duro, con il primo passaggio con la cessione di Lillard in direzione Milwaukee.

L’arrivo di Jrue Holiday era solo passeggero e con la seconda trade con Boston come partner si conclude questa prima fase che vede la franchigia dell’Oregon che complessivamente mette le mani su DeAndre Ayton, Robert Williams, Toumani Camara, tre prime scelte (due non protette) e due pick swaps (2028 e 2030 con Milwaukee). Arriva anche Brogdon ma anche per lui si aprono le porte ad una nuova cessione. Ora i Blazers hanno una squadra giovane, interessante e anche con tanta flessibilità in chiave futura.

Miami e Philadelphia restano al palo

I Miami Heat restano con un pugno di mosche. La franchigia della Florida era la più accredita per arrivare a Lillard, non è riuscita a inserirsi nello scambio per Holiday e ora resta un po’ ferma al palo. Ad Est, Bucks e Celtics sono le due grandi favorite in questo momento con Boston che sembra avere la squadra perfetta per dare l’assalto al titolo. Miami resta con un gruppo solido guidato da Jimmy Butler ma a cui sembra mancare talento per provare di nuovo una run profonda come nella scorsa stagione.

Rimane a guardare anche Philadelphia. I Sixers devono risolvere il caso Harden, situazione particolarmente spinosa che capita nelle mani di Morey che in passato però è venuti fuori alla grande dopo la grana Simmons. Holiday sembrava essere il pezzo perfetto da mettere accanto a Embiid e Maxey ma forse sono mancati asset e voglia per cercare la mossa.

Con la stagione che si appresta a cominciare ora, tutti gli occhi sono puntati sull’Est che promette di dare grandissima battaglia mentre a Ovest: Lakers, Suns e i campioni uscenti di Denver sembrano le squadre di un’estate pazza di scambi che potrebbe riservare ancora sorprese.