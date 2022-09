Nba: Russell Westbrook vorrebbe lasciare i Los Angeles Lakers

11-09-2022 19:14

I Los Angeles Lakers starebbe continuando a cercare uno scambio per Russell Westbrook. ”Russ è più che disponibile a uno scambio” ha confermato Ramona Shelburne di ESPN nell’ultima puntata del Lowe Post di Zach Lowe. “Non ha chiesto di essere ceduto, di questo sono certa. Ma è aperto alla possibilità di andare in una squadra che lo voglia, che gli dia responsabilità e che lo voglia per farlo giocare come il vecchio Russell Westbrook”.

Come sottolineato anche dal sito di Sky Sport 24, fino ad ora tutti gli scambi “che lo hanno visto coinvolto lo trattavano come un contratto da inserire per far tornare i conti, per poi trovare un accordo per un buyout (con Utah o Indiana, ad esempio) e ripresentarsi da free agent sul mercato. Inoltre – si legge – i Lakers non vorrebbero ricevere indietro contratti che vadano oltre il 2023, per preservare lo spazio salariale e dare la caccia a un big (il nome di Kyrie Irving è quello più chiacchierato), rendendo ancora più difficile trovare una quadratura”.

Il contratto di Westbrook con i Los Angeles Lakers è di 47 milioni di dollari ed è in scadenza nel 2023.