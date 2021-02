NBA: sorride Dallas, meno Philadelphia

Tante le gare interessanti della notte NBA. Grazie a 27 punti di Doncic, i Mavs si impongono sui Nets (115-98, assenti Irving e Durant). Nonostante 42 punti di Embiid, i 76ers cadono al cospetto dei Cavs (112-109 dopo un overtime).

Bene Washington: 128-112 ai danni di Minnesota. Solo sei minuti in campo (zero punti) per Melli nella sfida persa dai suoi Pelicans con gli Spurs (117-114). Tripla doppia di Jokic nel successo dei Nuggets su OKC (126-96).

