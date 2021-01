NBA; sorridono LA Lakers e LA Clippers

Vittorie per LA Lakers e LA Clippers. I Campioni NBA in carica si impongono sugli Houston Rockets 120-102. Per la coppia James-Davis 45 punti totali. Harden si ferma a 20 punti (7/14 dal campo).

Bene anche i LA Clippers che, grazie a 35 punti di Leonard, hanno la meglio nella sfida con i Chicago Bulls (130-127). Non bastano, in casa Bulls, 45 punti di uno scatenato LaVine. Nelle altre gare, da evidenziare la sconfitta dei Brooklyn Nets, battuti da OKC (129-116) nonostante i 36 punti del rientrante Durant.

