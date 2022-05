NBA: Stephen Curry vince il Magic Johnson Trophy

27-05-2022 08:27

Sono due i nuovi trofei che l’NBA ha deciso di assegnare in questa stagione: il “Magic Johnson Award” per l’MVP delle finali della Western Conference e il “Larry Bird Award” per l’MVP delle finali della Eastern Conference.

Stephen Curry si è aggiudicato ieri sera il trofeo Magic Johson Award, votato da nove elettori. Nonostante la sua gara 5 non sia stata tra le migliori, gli è stato riconosciuto il segno particolare che ha lasciato su questa serie tra Warriors e Mavericks. Golden State accede infatti alle finali NBA, grazie alla vittoria di questa notte contro i Dallas Mavericks. E nonostante il paly dei Warriors non abbia giocato il suo miglior incontro stagionale, ha vinto l’ambito premio.

“È il nostro motore offensivo. Tutto il nostro gioco, il movimento gira intorno a lui. Abbiamo molti grandi giocatori ma tutto inizia con Steph che è sempre in grado di infastidire la difesa avversaria, anche in una searta come questa quando non tira bene, forza le rotazioni e libera gli altri giocatori. Anche in zona difensiva si è comportato molto bene. È forte come non lo è mai stato in questo settore.

Infine sotto il punto di vista fisico è in grado di giocare 35 minuti a notte, lottando sempre: insomma, Steph è fantastico.”

Questo il commento al trofeo vinto da Curry da parte di coach Steve Kerr, durante la conferenza stampa post gara.