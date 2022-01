NBA: super James, i Lakers ringraziano

05-01-2022 07:12

Cinque le gare di regular season NBA disputate nella notte. Grazie a 31 punti di James, i LA Lakers si sbarazzano di Sacramento (122-114 il finale). Ne mette a referto 26 di punti Morant nel successo di Memphis su Cleveland (110-106). Sesta vittoria di fila per i Grizzlies.

Bene anche Toronto che piega, in casa, San Antonio (129-104). Cade ancora Indiana (quinta sconfitta di fila), battuta da New York (104-94). Booker segna 33 punti nel successo di Phoenix ai danni di New Orleans (123-110.

I risultati della notte:

NEW ORLEANS PELICANS-PHOENIX SUNS 110-123

TORONTO RAPTORS-SAN ANTONIO SPURS 129-104

CLEVELAND CAVALIERS-MEMPHIS GRIZZLIES 106-110

NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS 104-94

LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 122-114

OMNISPORT