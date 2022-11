NBA, torna Banchero ma i Magic cadono. Bene i Lakers, ko i Knicks

26-11-2022 09:18

Torna in campo la magia dell’NBA dopo la sosta per la festa del Ringraziamento, una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti. Dopo oltre due settimane di stop torna in campo il “quasi” italiano Paolo Banchero, che ne segna 19 in 35′ ma non impedisce ai suoi Orlando Magic di perdere contro Philadelphia 107-99 nonostante le assenze di Embiid, Harden e Maxey.

Bene i Boston Celtics, già primissimi a Est e che demoliscono Sacramento con un ottimo quarto quarto. Finisce 122-104 per gli uomini di Boston. Non rallentano la corsa neanche i Milwaukee Bucks che battono i Cleveland Cavaliers 117-102.

Benissimo Portland a New York contro i Knicks, battuti 132-129. Chi invece si rialza dopo un periodo davvero molto duro sono i Golden State Warriors, che riescono a vincere 129-118 contro gli Utah Jazz, con Fontecchio ancora in panchina.

Non riescono a dare continuità ai propri risultati i Brooklyn Nets che perdono in casa degli Indiana Pacers per 128-117 (non bastano i 36 punti di Durant). Perdono anche gli Atlanta Hawks, che vengono sconfitti in casa della sorpresa Houston Rockets per 128-122.

Vittoria molto sofferta invece per i Suns, ma che alla fine riescono a imporsi contro Detroit col punteggio di 108-102. Bene i Lakers, che vincono lo scontro di bassa classifica con gli Spurs, vincendo a San Antonio 105-94, mentre rimedia una sconfitta l’altra squadra di LA, ovvero i Clippers, battuti 114-104 da Denver.

Bene i Thunder, che battono Chicaco in casa 123-119. Vince Miami contro Washington 110-107, mentre Memphis trova un bel successo contro i Pelicans 132-111.