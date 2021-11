Nba, torna James ma Boston demolisce i Lakers

20-11-2021 08:29

Dopo otto gare di assenza, Lebron James è tornato sul parquet. Un rientro non proprio felice, vista la sconfitta dei Los Angeles Lakers contro gli eterni rivali Nba dei Boston Celtic per 130 a 108. Una serata comunque da ricordare per il numero 23: “Mi sono sentito ok – racconta James del suo rientro con 23 punti e 6 rimbalzi in 32’ -. Sono stato fuori 2 settimane e mezzo ma mi sono sentito quasi come al debutto, emozionato. Ero felice, fisicamente stavo bene perché ho capito che potevo fidarmi di nuovo del mio corpo. Ma vedremo come starò al risveglio”.

Resta però l’ennesima sconfitta dei Lakers, che davanti a loro hanno trovato un Tatum scatenato autore di 37 punti: “È stata una stagione dura ma non ho mai dubitato di me stesso grazie ai miei compagni che mi fanno sentire la loro fiducia”, ha dichiarato alla fine il leader dei Celtic.

Partita iniziata con un super Davis, che con 15 punti trascina i compagni sul 32-18. Il sorpasso Boston arriva nel secondo quarto sul 49-48 ma grazie anche a Carmelo Antony i Lakers restano avanti a metà partita. Dopo il rientro dagli spogliatoi però i padroni di casa giocano nettamente meglio, portandosi a 12′ dal termine sopra di 11 punti e allungando nell’ultimo quarto.

Il resto della notte Nba ha regalato l’ennesima vittoria dei Warriors senza Curry e dei Chicago Bulls. Golden State ha superato i Pistons 105-102, il team di Illinois supera più agevolmente i Denver Nuggets 114-108. I Nets, trascinati da Harden (36 punti), superano Orlando 115-113 dopo una gara decisa con i possessi finali. Vincono ancora i campioni in carica dei Bucks: 96-89 contro i Thunder. Trionfano anche gli Hornets (121-118 sui Pacers) e i Raptors (108-89 sui Kings). Cadono invece i Dallas Mavericks contro i Suns 112-104, trascinati dalla doppia doppia di Chris Paul e i Clippers 94-81 contro i Pelicans.

OMNISPORT