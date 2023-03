NBA, un super Jokic manda al tappeto Philadelphia

Tripla doppia del serbo nel successo sui 76ers (116-111). Bene Milwaukee e Phoenix.

28-03-2023 08:46

Il big match della notte tra Denver e Philadelphia ha sorriso ai Nuggets che si sono imposti con il risultato finale di 116 a 111. Decisivo Jokic, autore dell’ennesima tripla doppia della sua carriera (25 punti, 17 rimbalzi e 12 assist). Pesa, in casa 76ers, l’assenza di Embiid.

Senza Antetokounmpo, Milwaukee si è sbarazzata di Detroit (126-117). Bene anche Dallas: 127-104 ai danni di Indiana con 25 punti di Doncic e 16 di Irving. Non c’è Fontecchio nella sfida persa da Utah con Phoenix (117-103). Tutto facile per New York con Houston (137-115). Minnesota ferma Sacramento (119-115) mentre Portland si arrende a New Orleans (124-80). Infine i LA Clippers vincono la sfida con Chicago (124-112, 24 punti di Batum).