NBA, Warriors trascinati da Curry

12-11-2022 09:11

Buoni segnali dai Warriors che nella notte tornano a vincere grazie a un super Curry. Bene anche Boston che non lascia molto spazio ai Nuggets e all’MVP in carica Jokic. Altra sconfitta, invece, per i Lakers privi di LeBron James. Questa volta è Sacramento a vincere in casa di Los Angeles. Vittoria, la seconda di fila, per Orlando di Banchero, tenuto a riposo per la distorsione alla caviglia sinistra.

GOLDEN STATE WARRIORS-CLEVELAND CAVALIERS 106-101

BOSTON CELTICS-DENVER NUGGETS 131-112

LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 114-120

ORLANDO MAGIC-PHOENIX SUNS 114-97