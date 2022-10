Neilson (tecnico Hearts): "Fiorentina con un solo punto? Non mi fido..."

05-10-2022 15:54

Robbie Neilson, tecnico dell’Heart of Midlothian, è intervenuto così nella conferenza di presentazione del match di Conference League contro la Fiorentina, in programma al Tynecastle di Edimburgo alle 21 di domani, 6 ottobre: “E’ vero, non mi sarei aspettato la Fiorentina così in difficoltà nel nostro girone, ma è troppo presto per fare calcoli e sparare sentence, c’è poco da fidarsi. La verità è che dobbiamo riprenderci anche noi, ma abbiamo il vantaggio davanti alla nostra gente, a ventimila tifosi che ci sosterranno“.

L’allenatore degli scozzesi ha aggiunto: “Il calcio italiano è decisamente cambiato, ultimamente: lo seguo molto e il gioco offensivo, ora, va per la maggiore. Quali giocatori della Viola destano maggiore preoccupazione? Kouamé e Cabral, ma li abbiamo studiati parecchio e ora sappiamo come fermarli“.