Nel 2023 aumentano i giorni degli Internazionali d'Italia maschili

09-06-2022 16:40

In occasione dell’ottantesima edizione che si disputerà l’anno prossimo, nel 2023 gli Internazionali d’Italia diventeranno ancora più grandi. L’ATP ha infatti annunciato che quello del Foro Italico di Roma sarà uno dei tre Masters 1000, insieme a quelli di Madrid e di Shanghai, che vedrà allungare la sua durata da otto a 12 giorni, mentre l’Open del Canada e Cincinnati, tornei di preparazione agli US Open, raggiungeranno questo status tra due anni.

Questo aumento della durata sarà la conseguenza diretta dell’aumento dei tennisti in tabellone, da 56 a 96. Di conseguenza, il montepremi aumenterà in maniera graduale del 48% entro il 2025. Per quanto riguarda il torneo femminile, sono in corso colloqui con la WTA per equipararlo alla lunghezza e alle dimensioni di quello maschile, come già accade negli altri 1000.

“È un traguardo storico, che inseguivamo da lungo tempo – ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi -. Ci era sfuggito due volte in passato proprio all’ultimo momento ma ora, finalmente, ce l’abbiamo fatta. L’upgrade degli Internazionali d’Italia rappresenta un risultato che può cambiare la storia del tennis nel nostro Paese”.