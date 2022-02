Nets, Irving: “Harden? Resta qui"

07-02-2022 10:32

Idee chiare e ferme per coach Steve Nash nonostante il ko dei Nets contro Denver. L’allenatore di Brooklyn ha ribadito che la squadra non cederà via trade James Harden e che attende di poter schierare il big three con Kevin Durant e Kyrie Irving in campo, prima di considerare sprecata un’altra stagione.

Irving è apparso più fatalista nel post partita, una gara in cui i Nets non sono stati in grado di opporre resistenza in difesa a Nikola Jokic, Aaron Gordon e Will Barton. Cosa cambia dopo questo ennesimo ko? I Nets si trovano ora al settimo posto nella Eastern Conference e in zona play-in, scavalcati dai Toronto Raptors. Senza Kevin Durant Brooklyn ha dato impressione di non poter sostanzialmente difendere né vincere contro nessuno e tra gli infortunati figurano ancora Nicolas Claxton, LaMarcus Aldridge e lo stesso James Harden, oltre a Joe Harris la cui stagione potrebbe anche essere finita.

“La prima cosa per noi è rimetterci in sesto fisicamente“, dice Kyrie Irving “E quindi rimetterci in piedi per il resto della stagione, una volta passata questa trade deadline. Harden? Solo lui può parlare pe sé stesso, abbiamo discusso io e lui ma è vero che io sono appena rientrato. E tutte queste voci messe in giro dai media non mi interessano, io so solo che Harden resta seriamente impegnato qui, e noi dobbiamo rispettare la sua parola”. Per cui, noi lo vogliamo in campo ma vogliamo la miglior versione possibile di James. Ma che cosa accadrà in futuro, nessuno lo può dire“.

