Neuer, la Germania si interroga: infortunio più grave del previsto?

11-01-2023 20:44

Che succede a Manuel Neuer? È sempre più intricata la situazione infortunio intorno al portiere del Bayern Monaco. Dopo aver rimediato la rottura della gamba nelle vacanze post mondiale nel corso di un’esperienza sugli sci, l’atleta era stato subito sottoposto ad operazione chiudendo anticipatamente la stagione.

Le prime ipotesi lasciavano presagire che per un pieno recupero dovessero trascorrere sei mesi, oggi, invece, ci sono molti dubbi in merito. Secondo quanto riporta la Bild, infatti, Neuer rientrerà a fine 2023 ed il club, al momento, non si è preoccupato di smentire questa notizia.

Anzi si lavora per un sostituto che possa garantire stabilità sul medio-lungo termine. La pista più calda resta quella di Yann Sommer, portiere in uscita dal Borussia Monchengladbach, servono 8 milioni per averlo subito, mentre a giugno potrebbe arrivare gratis essendo in scadenza di contratto. Il Bayern sta valutando il da farsi, le prossime mosse potrebbero dire molto sulla salute del quasi 38enne tedesco.