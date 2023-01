Newcastle in festa: dopo 47 anni torna in finale di League Cup

La band di Eddie Howe vittoriosa 2-1 al St James' Park nella semifinale di ritorno contro il Southampton dopo il successo per 1-0 dell'andata

31-01-2023 23:45

Dopo 47 anni, all’interno di una ribollente cornice del St James’ Park, il Newcastle torna a qualificarsi per la semifinale di Coppa di Lega (denominata Carabao Cup per ragioni di sponsorizzazione). Nella semifinale di ritorno contro il Southampton, dopo la vittoria maturata in trasferta per 1-0 con rete di Joelinton, le Magpies di Eddie Howe s’impongono anche tra le mura amiche per 2-1 grazie alla doppietta di Sean Longstaff, centrocampista bandiera dei bianconeri, nativo proprio di Newcastle-upon-Tyne: un destro imparabile al 5′ e un inserimento vincente al 21′ su assist di Almiron e gioia sfrenata sugli spalti. Vale solo per gli annali l’acuto al 30′ dei Saints da parte di Che Adams.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NEWCASTLE-SOUTHAMPTON 2-1 (3-1 risultato aggregato)

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock (60’ Saint-Maximin); Almiron (60’ Murphy – 90’+7 Anderson), Wilson (60’ Isak – 90’+5 Lascelles), Joelinton. All.: Howe.

Southampton (5-3-2): Bazunu; Bree, Lyanco (46’ Perraud), Bednarek, Salisu (88′ Mara), Walker-Peters (36’ Edozie); Ward-Prowse, Diallo (77’ Aribo), Alcaraz (46’ Lavia); Armstong, Adams. All.: Jones.

Arbitro: Paul Tierney.

Gol: 5’ e 21’ Longstaff (N), 30’ Adams (S).

NOTE – Recupero: 3+10. Espulsi: 82′ Guimaraes (N) per eccesso di foga. Ammoniti: nessuno.